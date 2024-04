City en pole position, Liverpool et Arsenal butent

Liverpool a chuté à domicile contre Crystal Palace ce dimanche 1-0. Eberechi Eze a permis à Crystal Palace de prendre l'avantage à la 14e minute et les Reds n'ont pas réussi à revenir au score. Le manager de Crystal Palace, Oliver Glasner estime que ses joueurs ont preuve de résistance durant toute la rencontre :

""Félicitations à l'équipe pour la performance. Et lors de la première mi-temps nous avions créé dles occasions. L'équipe fait preuve de la passion, l'esprit fort en seconde période ce qui nous permis de bien défendre. Bien sûr, il y avait beaucoup de pression et notre gardien Dean Henderson a été fantastique aujourd’hui. Nous avions aujourd’hui une passion exceptionnelle à défendre en équipe. C'est la raison pour laquelle nous avons pu garder notre cage inviolée et gagner ce match "a-t-il déclaré.

Arsenal bute à domicile

Arsenal a également encaissé une défaite face à Aston Villa 2-0. Une défaite qui fait mal aux Gunners qui avant la journée occupaient la première place au classement. Manchester City s'est en revanche imposé contre la modeste équipe de Luton City 5-1. Et les Citizen sont provisoirement en tête au classement.

La Série A en Italie était ce week-end en sa 32e journée. Naples et Frisonone se sont quittés sur un nul 2-2, Sasuolo et Milan se sont aussi neutralisés 3-3. L'Inter est largement en tête au classement avec 83 points, soit 14 longueurs d'écart sur son poursuivant Milan AC, la Juventus ferme la marche au podium.

En Ligue 1, Lyon s'est imposé à domicile contre Stade Brest 4-3, Clermont et Montpellier ont fait match nul 1-1, Rennes s'est incliné à domicile contre Toulouse 2-1 à l'occasion de la 28e journée. Avec 63 points en 28 matchs, le Paris Saint-Germain domine le classement suivi de Stade Brest et Monaco, est en 3e position avec 52 points en 28 matchs du championnat.