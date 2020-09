Premier League: Aubameyang et Mané, au sein de l'équipe type de la saison

Deux Africains font partie des onze joueurs retenus : Il s’agit du Sénégalais Sadio Mané. Récemment sacré champion d’Angleterre, le natif de Bambari a marqué 18 buts et a délivré 9 passes décisives, avec son équipe Liverpool.

Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang fait partie également de l’équipe. Outre la Coupe d’Angleterre qu’il a soulevée avec Arsenal dont il est capitaine, Aubameyang a largement marqué la Premier League cette saison.

L'ancien joueur de Dortmund est auteur de 22 buts inscrits, et il est à un but seulement du meilleur buteur en Premeir League la saison 2019-2020, Britannique Jamie Vardy.



L'effectif du Paris Saint-Germain affaibli

Sept joueurs clés du club de la capitale ont attrape la Covid 19: il s’agit des attaquants Kylian Mbappé, Neymar, Mauro Icardi, Angel Di Maria, les milieux de terrain, Parades et Marquinhos ainsi que le gardien, Kaylor Navas tous testés positifs au coronavirus.

Les répercussions, forcément, sur le club... champion de France et finaliste de la Ligue des champions. Alors que le Paris Saint Germain est attendu pour sa première journée jeudi à Lens, l’entraineur allemand Thomas Tuchel n'a pas de solution magique :

"C'est toujours compliqué à faire face à cette pandémie. Nous, nous continuons à rester vigilent pour limiter au maximum la propagation" dit-il.

Michael Essien, nouvel entraineur adjoint d’un club danois

L’ancienne gloire du FC Chelsea et des Blacks Stars, la sélection ghanéenne va rejoindre le FC Nords-jae-lland , un club de première division danoise.

Selon un communiqué du club, Michael Essien aura un rôle d’assistant et participera aux formations aux côtés des joueurs pour aider à mettre en œuvre les exercices et les idées de la meilleure facon possible, indique le communiqué.