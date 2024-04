Angleterre : Arsenal dicte sa loi face à Chelsea

A l'Emirates satdium à, Arsenal affrontait ce mardi à domicile le FC Chelsea, dans un derby de Londres. La rencontre a contre toute attente tourné en cauchemard pour les Blues du FC Chesea qui ont encaissé but sur but.

Après l'ouverture de score par le Belge Leandro Trossard (1-0, 4e), l'attaquant Allemand Kai Havertz a signé un doublé contre son ancienne équipe, et le latéral droit Anglais Ben White s'est lui aussi illustré par un doublé pour sceller le score à 5-0 :

"Nous n’avons pas commencé le match de la manière dont nous étions censés le faire. Nous avons encaissé le premier but si facilement. Ainsi nous avons facilité la tache à Arsenal par la suite, c'était vraiment difficile.Nous nous disions à la mi-temps que ce n'était pas possible de commencer le match avec une telle passivité, mais encore une dès la reprise de la seconde partie, nous avons encaissé deux buts successifs à ce moment-là,l'équipe a abandonné la lutte et nous n'étions plus dans le match" a déclaré Mauricio Pochettino, le manager de Chelsea

Chelsea a perdu en finale de la Carabao Cup contre Liverpool cette saison Image : Matthew Childs/Action Images via REUTERS

Il s'agit d'un record face à Chelsea : Bien que les deux clubs londoniens se sont opposés à plusieurs reprises, le plus large score datait de l'année 1930. A l'époque, Arsenal avait humilié son voisin Chelsea 5-1.

Arsenal leader au classement

La victoire a permis surtou à Arsenal de se maintenir à la première place au classement en championnat, avec trois points d'écart sur son poursuivant Liverpool. Une victoire qui vient au point nommé, a souligné hier l'Espagnol Mikel Arteta, le manager d'Arsenal:

"C'est une grosse performance collectivement et individuellement surtout contre une très bonne équipe de Chelsea, en grande forme. Je croyais que cela allait nous poser beaucoup de difficultés, ce qui n'a pas été le cas, et je pense que nous avons très bien répondu. Nous étions vraiment déterminés dès le début du match, très fluides, jouant avec beaucoup de courage et faisant bouger les choses et, oui, je suis très heureux du résultat. C'est aussi un grand jour pour nos supporters. Donc, vraiment j'en suis content" a-t-il dit.