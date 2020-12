Premier League : Arsenal bat Chelsea pour le Boxing Day

Le Boxing Day était marqué cette année notamment par le derby de Londres entre Arsenal et Chelsea. Un duel aux allures de choc des extrêmes cette saison puisqu’avant la rencontre, dix places séparaient les Gunners, 15èmes, des Blues, 5èmes.

Malgré cet important écart au classement, c’est Arsenal qui s’est facilement imposé dans cette rencontre. Les hommes de Mikel Arteta l’ont emporté 3-1 après avoir mené 3-0 pendant la majorité de la deuxième mi-temps.

Bukayo Saka, auteur du troisième but des Gunners

Si Chelsea a eu le ballon pendant une grande partie du match, ce sont les Gunners qui se sont montrés les plus dangereux, comme le prouvent leurs sept tirs cadrés pendant la rencontre, contre seulement trois pour leurs adversaires.

"Quand nous sommes arrivés au stade en bus, j'ai senti toute l'énergie qu'ils avaient et à quel point ils voulaient gagner aujourd'hui. Vous savez, il n'y a rien de mieux que de jouer un derby de Londres le jour du Boxing Day. J'avais dit à mes joueurs qu'il fallait saisir cette opportunité, de continuer à produire les performances que nous avons effectuées par le passé mais qui nous n'avaient pas rapporté de points. Et c'est ce qu'ils ont fait", a déclaré Mikel Arteta après la rencontre.

Manchester United et Leicester se neutralisent, Liverpool garde la tête malgré son nul

Dans l’autre choc de cette 15ème journée, Leicester recevait Manchester United. Les deux équipes, en lice pour le titre, se sont quittées sur le score de 2-2. Les Red Devils peuvent nourrir des regrets quant à ce résultat puisqu’ils menaient 2-1 avant le but contre son camp du défenseur congolais Axel Tuanzebe.

Du côté de Liverpool, les Reds conservent la tête du classement mais perdent un peu de terrain sur Everton. Tenus en échec à domicile par West Bromwich 1-1, les hommes de Jürgen Klopp ne comptent plus que trois points d’avance sur leurs voisins, vainqueurs de Sheffield United 1-0.

Tottenham de nouveau accroché, City gagne et continue sa remontée au classement

Dans les autres résultats, on note le match nul de Tottenham 1-1 contre Wolverhampton. Les Spurs, qui restent sur quatre matchs sans victoire, sont 5èmes. Manchester City s’est imposé 2-0 face à Newcastle avec notamment une réalisation de Ilkay Gündogan. Les Citizens sont 6èmes. Aston Villa a disposé de Crystal Palace 3-0. Fulham a enchaîné son quatrième match nul de suite face à Southampton, qui tombe du coup à la 9ème place. West Ham et Brighton se sont quittés sur le score nul de 2-2 et enfin le Leeds de Marcelo Bielsa s’est imposé 1-0 face à Burnley.