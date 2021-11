Présidentielle au Bénin : une formalité pour Patrice Talon ?

La campagne est lancée au Bénin. Plus de 5,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour la présidentielle du 11 avril. Les ténors de l'opposition sont absents.

A cause d'un système de parrainage controversé, Patrice Talon n'aura à affronter aucun poids lourd de l'opposition. La voie semble libre pour l'actuel chef de l'Etat qui brigue un second mandat et qui fera face, le 11 avril prochain, à deux autres "duos" de candidats désignés par des partis politiques qui ne se classent pas dans l'opposition radicale. Cette absence de l'opposition fait craindre une aggravation des tensions politiques nées des précédentes élections législatives.