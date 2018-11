Paul Biya appelle les "sécessionnistes" à déposer les armes

Le président camerounais Paul Biya a tenu aujourd'hui son discours d'investiture dans un climat de tension après l'enlèvement hier (5 novembre) de 79 élèves.

Celui-ci a reconnu, pour la première fois, "les frustrations" des populations des deux régions anglophones du Nord-ouest et du Sud-ouest frappées depuis un an par un conflit armé.

Par ailleurs, celui-ci a parlé, aussi pour la première fois, de sécessionniste - et non plus uniquement de terroristes - pour désigner les séparatistes armés.

Dénonçant le "joug extrémiste qui fait régner la terreur et la désolation" et les "entrepreneurs de guerre", le président camerounais a appelé les séparatistes armés à "déposer les armes et à retrouver le droit chemin".

À85 ans dont 36 au pouvoir, Paul Biya qui entame un 7e mandat, a déclaré avoir "l'intime conviction que l'écrasante majorité (des Camerounais des régions anglophones) aspirent à retrouver rapidement la paix au sein de la communauté nationale".

