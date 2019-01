Open d'Australie : Frances Tiafoe surprend Kevin Anderson

Le Sud-africain, tête de série numéro 5, a été éliminé dès le deuxième tour de l'Open d'Australie en quatre sets par le tout jeune Américain Frances Tiafoe.

A 20 ans, il est l'un des grands espoirs du tennis mondial.

Né aux Etats-Unis de parents sierra-léonais, il est l'un des rares joueurs noirs du circuit ATP qui n'a connu que deux vainqueurs de Grand Chelem noirs dans son histoire : l'Américain Arthur Ashe et le Franco-camerounais Yannick Noah.

Roger Federer, vainqueur du tournoi à six reprises

Dans les autres résultats importants de la nuit : victoire de Roger Federer face à Daniel Evans en trois sets (7/6, 7/6, 6/3).

Ça passe aussi pour Tomas Berdych et Marin Cilic.

Chez les dames, pas de problème pour Caroline Wozniacki, Sloane Stephens ou encore Caroline Garcia.

Andy Murray proche de la retraite ?

Andy Murray après sa défaite au premier tour

L'ancien numéro 1 mondial britanique, battu en cinq sets lundi par l'espagnol Roberto Bautista Agut, a confirmé que ce match était sans doute le dernier de sa carrière.

Handicapé par une grave blessure à la hanche depuis quelques saisons, il ne peut pas se déplacer correctement et souffre terriblement.

Andy Murray doit subir une lourde opération pour améliorer sa situation.

Il doit juste décider du moment adéquat. S'il se fait opérer dans les prochaines semaines, sa carrière sera terminée.

"J'ai deux options et la première est de prendre quatre mois et demi, puis de jouer un dernier match à Wimbledon. Sinon, le match de lundi était mon dernier. Si je continue avec l'opération, alors je ne jouerais plus. Je suis au courant de ça," a-t-il déclaré.

"C'est la décision que je dois prendre si je veux améliorer ma qualité de vie. Je ne jouerai plus mais je souffrirai moins. Je pourrai de nouveau faire des choses normales, comme marcher et mettre des chaussettes, ce genre de choses:"

Handball : la Tunisie proche du second tour

Timothey N'Guessan (FR) à la lutte avec Steffen Weinhold (ALL)

Le choc du groupe A entre la France et l'Allemagne a donné lieu à un match nul (25-25). Les deux équipes sont cependant qualifiées pour le second tour.

Dans le groupe C, la Tunisie a enregistré sa deuxième victoire en battant l'Arabie saoudite (24-20). En attendant le dernier match, les Tunisiens sont 3èmes de la poule et donc qualifiés pour le tour suivant.

Enfin dans le groupe D, l'Egypte a gagné son premier match face à l'Argentine (22-20). Défaite en revanche pour l'Angola face à la Suède (37-19).

Pour les deux représentants africains de cette poule, la qualification est compromise puis qu'ils ne sont actuellement classés que 4ème et 5ème.