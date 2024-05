Des morts et des blessés par des obus à Goma en RDC

En République démocratique du Congo, alors que la prise par les rebelles du M23 de la ville minière de Rubaya, dans le Masisi, se confirme, les combats continuent dans les faubourgs de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Ce vendredi matin encore des obus sont tombés sur des sites de déplacés, faisant plusieurs morts et des dizaines de blessés et entraînant ainsi la colère des déplacés.

Attaque de l'armée et répliques des rebelles

Tout a commencé aux alentours de 9h. L'armée congolaise, en bordure de Goma, a fait feu vers les collines entourant la ville de Saké, où se trouvent les rebelles du M23, "ce qui a permis la destruction de dépôts d'armements et de munitions de l'ennemi", a communiqué le gouvernorat du Nord-Kivu. La réplique ne s'est pas fait attendre, entre quatre et cinq obus sont tombés sur plusieurs sites de déplacés et dans leurs alentours, confirme une source sécuritaire. Ce qu'atteste par ailleurs Fidèle Bahati, présent sur les lieux. "Ici, les bombardements des M23 nous ont atteint", raconte-t-il à la DW. "Nous sommes fâchés. Nos voisins et nos frères sont morts ici. On a eu plusieurs bombardements, cinq environ."

"On partageait la bière, mais maintenant, il est mort", raconte un autre homme qui vient de perdre son frère. "C'était un volontaire. Alors les bombes là, pourquoi ne pas les diriger vers l'ennemi, au lieu de les envoyer dans les camps de déplacés." Des déplacés qui ont laissés éclaté leur colère.

Appels à l'armée

De nombreux barrages ont été dressés sur la route entre Goma et Saké et des jeunes, prêts à en découdre, se sont emparés de bâtons, notamment pour empêcher l'armée de répliquer à nouveau. Car non loin du camp de déplacés sont positionnées les pièces d'artillerie de l'armée, qui font feu sur les rebelles du M23.

"La recommandation est que nos forces arrêtent de lancer des bombes au niveau des collines où se trouvent le M23", insiste Héritier Kakule, résident du site de déplacés de Mugunga. "Vous l'avez vu, il y a des gens qui ont trouvé la mort. Des enfants… il y a beaucoup de pertes en vie humaine." Pour l’heure, aucun bilan exact n’a été donné. Les témoins parlant de plus de dix morts, dont des enfants, y compris quatre ayant succombé à leurs blessures sur la route pour l’hôpital du CICR, qui a pris en charge 27 blessés.