Nombre record de réfugiés malgré la pandémie en 2020

Selon le rapport annuel de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, publié ce 17 juin, le nombre de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, a progressé de 4% en 2020 par rapport au chiffre déjà record de 79,5 millions fin 2019.

Au total, 82,4 millions de personnes ont été contraintes de quitter leurs lieux de résidence. Un chiffre deux fois plus élevé qu'il y a dix ans précise Aikaterini Kitidi, porte-parole du HCR à Genève.

La Covid-19 n'a pas arrêté les conflits

Les jeunes, filles et garçons, de moins de 18 ans représentent 42% de toutes les personnes déracinées selon le HCR.

"2020 représente ainsi la neuvième année de hausse continue des déplacements forcés dans le monde. Aujourd'hui, 1% de l'humanité est déplacé et il existe deux fois plus de personnes déplacées qu'il y a dix ans", s’inquiète Aikaterini Kitidi, porte-parole du HCR.

Les facteurs qui poussent les gens à fuir ont donc continué malgré l'arrêt des activités lors de la pandémie. Les crises en Ethiopie, au Soudan, dans les pays du Sahel, au Mozambique, au Yémen, en Afghanistan et en Colombie ont principalement poussé les populations sur les routes.

Sans oublier la crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19. "On a vu que malgré la pandémie, le nombre de personnes fuyant les guerres, les conflits, la violence ou encore les discriminations et les persécutions n'a pas cessé d'augmenter", a déclaré Aikaterini Kitidi.

Le rapport onusien note également qu'au plus fort de la pandémie en 2020, plus de 160 pays avaient fermé leurs frontières et une centaine d'entre eux n'avaient fait aucune exception pour les personnes en quête de protection.