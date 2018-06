Mondial-2018: le Portugal et l'Iran se neutralisent, l'Espagne tenue en échec contre le Maroc

Malgré un nul réalisé difficilement face au Maroc (2-2), l'Espagne reste néanmnoins en tête du groupe B, avec 5 points et 6 buts.

Le Portrugal et l'Iran se sont neutralisés (1-1), et ce sont les coéquipiers de Christiano Ronaldo qui s'en sont sortis gagnants dans ce duel, juste un point d'avance sur l'Iran.

Le Maroc et l'Iran amboitent le pas à l'Egypte et à l'Arabie Saoudite

Après son parcours de trois victoires en trois matches, l'Uruguay porte le flambeau dans le groupe A. Pour les huitièmes de finale, La sélection uruguayéenne affrontera le Portugal, 2e du groupe B. L'Espagne de son côté sera en choc avec la Russie, 2e du groupe A.

La France face au Danemark et l'Australie contre le Pérou

Déjà qualifiés en raison de leur deux victoires face à l'Australie et face au Pérou, les Bleus se mesurent à aux Danois , leurs dauphins dans le groupe avec 4 points. Une course à la première place est l'enjeu du match.

Les joueurs nigerians en entrainement



L'Australie va quant à elle affronter le Pérou, les Péruviens déjà éliminés de la compétition.



Dans le groupe D, le Nigéria, 2e du groupe avec 3 points, va faire face à l'Argentine, dernière du groupe avec 1 point. La Croatie déjà qualifiée grâce à ses deux victoires, sera en choc avec l'Islande, 3e avec 1 point.