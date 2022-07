Comment se met en place une force internationale de l'ONU ?

Les opérations de maintien de la paix des Nations unies aident les pays touchés par les conflits à créer les conditions du retour à la paix, à maintenir la paix et la sécurité. Elles facilitent aussi le processus politique, protègent les civils, aident au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration des anciens combattants, et facilitent l'organisation d'élections libres.

Aussi, six opérations de maintien de la paix de l'ONU sont aujourd'hui présentes sur le continent africain: en RCA, en RDC, au Mali, au Soudan du Sud, au Soudan et au Sahara occidental.

Critiques contre la Minusma

Le Mali a donc suspendu ce jeudi (14.07), toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la Mission des Nations unies au Mali (Minusma).

Écouter l'audio 08:44 L'interview de Jean- François Akandji-Kombé

L’Onu a dit prendre acte de cette décision qui survient dans un contexte de fortes tensions entre les autorités maliennes et la communauté internationale, notamment la Minusma. La force de l’Onu au Mali est critiquée par certains Maliens qui estiment qu’elle est un instrument aux mains des Occidentaux pour imposer leur hégémonie. Jean François Akandji-Kombé, professeur de droit public à l'Ecole de droit de la Sorbonne à Paris, explique comment se met en place une telle force internationale de maintien de la paix.

Cliquez sur la photo (ci-dessus) pour écouter l'intégralité de l'interview.