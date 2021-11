Un mode de vie en danger

Dans la plupart des régions d'Afrique centrale, les Pygmées n'ont plus libre accès à leurs terres traditionnelles et sont incapables de mener leurs activités traditionnelles. Les Pygmées transmettent les rituels et les secrets de la forêt à leurs enfants dès le jour de leur naissance. La communauté d'Aka-Mbenzel craint de ne plus pouvoir transmettre son savoir aux générations suivantes.