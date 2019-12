Mauritanie : occuper tous les terrains face au terrorisme

Alors que la situation sécuritaire dans le Sahel se détériore depuis des mois, la Mauritanie est épargnée par les attaques terroristes. Le pays n'a connu aucun attentat depuis 2011.

Les autorités mauritaniennes mettent en avant une stratégie associant un engagement militaire et une aide sociale aux populations. Ainsi, quatre nouvelles villes ont été créées pour accueillir les populations nomades qui sont souvent la cible de la propagande djihadiste. "La Mauritanie a compris que l'option sécuritaire à elle seule n'est pas suffisante", estime Hassane Koné, chercheur à l'Institut d'études et de sécurité (ISS)et auteur de recherches sur le sujet. Il cite d'autres actions que celles militaires qui peuvent expliquer que le pays ne vacille pas.

Des adaptations à faire selon les pays

Mais la "recette mauritanienne" offre aussi des enseignements qu'il faut néanmoins adapter au contexte de chaque pays. Il prend par exemple le cas du Burkina Faso, évoquant les populations peules.

