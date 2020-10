Manifestation de l'opposition dispersée en RDC

Martin Fayulu et la coalition Lamuka avaient appelé les Congolais à descendre dans les rues ce mercredi, pour protester contre ce qu'il qualifie de "balkanisation" de la République démocratique du Congo et aussi pour soutenir l'appel à la création d'un Tribunal pénal international pour la RDC. Une manifestation interdite par les autorités congolaises et qui s'est soldée à coup de gaz lacrymogènes. La coalition fait état de plusieurs blessés et de nombreuses arrestations.

D'autres actions à venir

Ce mercredi soir, Lamuka parle "d'actes d'intimidations" et promet que d'autres actions sont en préparation. "Nous allons continuer la lutte", insiste Prince Epenge, porte-parole de la coalition Lamuka. "Lamuka doit défendre l'intégrité du territoire national. Monsieur Félix Tshisekedi a vendu Minembwe aux Rwandais. Minembwe est devenue une commune rwandophone et tout le monde le sait." Et de promettre que Martin Fayulu, coordonnateur de Lamuka, doit "s'adresser à son peuple". "Les Congolais en ont marre. Nous n'allons pas laisser Félix Tshisekedi nous embarquer vers un avenir incertain."

Allocution de Martin Fayulu

Pour cet habitant de Kinshasa qui n'a pas voulu que son identité soit révélée, de telles actions sont conduites au profit de tous les Congolais et devraient bénéficier d'un plus large soutien. "L'affaire de Minembwe c'est une affaire qui concerne tous les Congolais. Quand les Rwandais sont arrivés, ils étaient des réfugiés. Mais un refugié ne peut pas devenir propriétaire terrien." Il estime que "tout ça c'est de la distraction". Les Rwandais qui nous ont infiltrés sont en train de chercher à balkaniser la RDC. On ne nous a jamais montré les accords de Lemera, ça disait quoi ?"

Minembwe est un village du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, où vivent des Banyamulenge rwandophones. Il a été récemment érigé en commune rurale mais le président Félix Tshisekedi, sous pression de la population, a promis d'annuler cette décision.