L'influence politique de Laurent Gbagbo toujours intacte

Même si tout les oppose politiquement, Joël N’Guessan, ancien porte-parole du Rassemblement des républicains et aujourd’hui vice-président de cette formation politique, reconnait néanmoins que Laurent Gbagbo a encore de l'influence sur la scène politique ivoirienne.

L'ancien président ivoirien continue d’ailleurs de l'exercer chez ses partisans, ce qui rend la tâche à ceux qui veulent tourner la page des années Gbagbo difficile. Selon M. N’Guessan, « Laurent Gbagbo est l’icône d’un nombre important d’Ivoiriens. Ne pas le dire c’est se voiler la face. Donc pour beaucoup de jeunes gens de la génération des années 90, Laurent Gbagbo est un modèle. »

Au siège du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) règne un calme de cathédrale. Tous les responsables sont sur le terrain pour les derniers instants de la campagne électorale des partielles prévues pour dimanche.

En revanche, à la résidence du couple Gbagbo, l’ambiance est déjà à la fête, alors que l’ex-Première dame Simone Gbagbo est en réunion avec ses proches collaborateurs.

Marie France Ekrakou, membre du bureau politique du PDCI et soutien de M. Gbagbo, estime que malgré les années d’absence, Laurent Gbagbo « est toujours dans le cœur des Ivoiriens, de tous bords politiques parce qu’il était un homme bon »

Au fur et à mesure que les minutes passent, la résidence de Laurent Gbagbo se remplit. Parmi les visiteurs, l’épouse du général Dogbo Blé, dont le mari est encore en prison. Elle ne cache pas sa joie et explique qu’après la sortie de prison de Simone Gbagbo, il ne manquait plus qu’une seule personne à l’appel. « Son époux sera libéré, assure-t-elle. Aujourd’hui on annonce sa libération, je suis là pour fêter cela. »