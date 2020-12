Ligue Europa : Leverkusen verra les 16e de finale

Dans le sud de la France, le Bayer Leverkusen a lutté, mais a fini par s'imposer 3-2 contre l'OGC Nice, grâce notamment à un but de Moussa Diaby.

L'ailier francais d'origine malienne ne cesse de prendre de l'importance dans cette équipe du Bayer, à tel point que son entraîneur Peter Bosz estime que s'il continue ainsi, il pourrait se voir ouvrir les portes de l'Equipe de France.

La première place pour Hoffenheim

Leader de son groupe C avec douze points, le Bayer Leverkusen affrontera le Slavia Prague la semaine prochaine, avec pour objectif la première place du groupe. Le Slavia qui a battu l'Hapoel Beer Sheva 3-0, grâce notamment à une réalisation de l'attaquant sénégalais Abdallah Sima.

Un peu plus tôt dans la soirée, Hoffenheim avait assuré l'essentiel à Belgrade, en faisant match nul 0-0 contre l'Etoile Rouge. Le Togolais Ilhas Bebou et ses coéquipiers qui sont assurés de finir en tête de leur groupe K.

L'AC Milan renversant

Ailleurs, qualification de l'AC Milan pour les 16èmes de finale. Privés de Zlatan Ibrahimovic, les Milanais, menés 2-0 au bout de quinze minutes de jeu, ont renversé le Celtic Glasgow et se sont imposés 4-2.

Qualification de Lille également, de Tottenham, du Benfica Lisbonne, du PSV ou encore des Glasgow Rangers.

Arsenal retrouve son public

Enfin, à Londres, Arsenal s'est imposé 4-1 face au Rapid Vienne. Une rencontre qui s'est disputée à l'Emirates Stadium devant 2000 spectateurs.

Cela fait suite à une décision des autorités britanniques, qui avaient annoncé un retour progressif des spectateurs à partir du 2 décembre, suite à l'amélioration de la situation sanitaire sur l'île.

Si Mikel Arteta était ravi de voir des fans dans le stade, il est conscient que cela peut constituer un avantage pour les équipes à domicile :

"Oui, c'est probablement un avantage, parce que sans les fans, l'ambiance est complètement différente. Tout est beaucoup plus plat. Les joueurs sont moins concentrés, ils ressentent moins d'émotions, alors que c'est ce que tu as envie de partager", a déclaré l'entraîneur d'Arsenal. "Au final, nous sommes ici pour divertir les supporters. Ils ont beaucoup de passion pour notre club et quand ils sont capables de le montrer, les joueurs le ressentent directement. Avoir des fans dans le stade, à domicile ou à l'extérieur, c'est toujours différent. Parce que tout ca, au final, c'est pour eux."

En octobre dernier, l'UEFA avait autorisé les fans à revenir dans les stades. Néanmoins, l'instance dirigeante du football européen avait limité à 30% la capacité maximale autorisée.