Dortmund perd de nouveau à Wembley

Déclaré comme le grand favori de cette 69e finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid a toutefois connu un début de match très délicat contre le Borussia Dortmund.

Les Merengue n'ont tenté que deux tirs durant les 45 minutes de la première période, leur pire performance de la saison, contre 7 tentatives du côté du Borussia Dortmund, dont 4 cadrés.

L'inefficacité de BVB

Le Borussia Dortmund n'a pas réussi à saisir les occasions offertes lors de ce grand rendez-vous : À la 23ème minute par exemple, la frappe de l'attaquant Niclas Füllkrug a touché le poteau.

Deux minutes avant, son coéquipier Karim Adeyemi a, lui, vu son tir croisé dévié par le portier belge du Real Madrid, Thibaut Courtois pour ne citer que ces deux nettes occasions ratées par le BVB en première mi-temps :

Une supportrice du BVB après la défaite de son club en finale contre le Real Madrid Image : Wolfgang Rattay/REUTERS

"Indescriptible, vraiment indescriptible" s'est exclamé un fan de Dortmund. "Nous avons joué un grand match... et au final nous avons quand même perdu. Il n'y a rien d'autre à dire malheureusement !", conclut un supporter du club allemand.

"C'était pareil contre Manchester City, c'était pareil contre Leipzig - le Real Madrid joue toujours le même jeu", rappelle un autre fan de Dortmund. Et de déduire : "Ils laissent venir l'adversaire, l'adversaire a des chances et s'il ne les saisit pas, c'est son problème. A la fin, ils font toujours la différence sur coups de pied arrêtés. C'est le style typique du Real."

Le tournant de la rencontre

Le match a véritablement basculé à la 74e minute. Sur un corner effectué par le milieu allemand Toni Kroos, le latéral droit du Real Madrid, Daniel Carvajal a placé une tête imparable dominant Niclas Füllkrug dans le duel aérien.

Le Real a ensuite scellé sa victoire à la 83e minute grâce à son attaquant brésilien Vinicius Junior, profitant d'une passe maladroite du latéral gauche anglais Ian Maatsen.

Alors si le Borussia Dortmund a encaissé une défaite, tout n'est pas noir a estimé son capitaine, Emre Can après la match :

"Bien-sûr, une fois au vestiaire, nous avons affiché notre déception. Mais malgré tout, fiers aussi", a précisé Emre Can. Le milieu du Borussia Dortmund pense que le parcours jusqu'à atteindrre la finale est à saluer :

Le capitaine Emre Can et son coéquipier Niko Schlotterbeck Image : Harry Langer/dpa/picture alliance

"Je l’ai dit aux gars : même si c’est la médaille d’argent, on la portera quand même. Ça fait mal de perdre en finale, c’est incroyablement douloureux", a fait savoir le capitaine du BVB. Le capitaine Emre Can estime que c'est le moment de retrousser les manches :

"Mais cela vaut la peine de travailler dur chaque jour pour être à la hauteur des grands rendez-vous comme cette finale. Et c’est ce que nous allons faire encore, nous allons avancer et recommencer l’année prochaine"

Le Real confirme sa supprématie

Un 15e trophée de Ligue des Champions remporté par ce mythique club espagnol prouve de nouveau la domination des Madrilènes dans l'histoire de la haute compétition européenne.

Le coach du Real, l'Italien Carlo Ancelotti est grâce à cette victoire devenu le seul à avoir gagné 5 fois ce trophée majeur en tant qu'entraineur.

Les joueurs du Real, Toni Kroos, Nacho, Luka Modric et Dani Carvajal, enregistrent quant à eux six Ligue des Champions. Un record pour ces quatre joueurs !

"Un bonheur absolu. Obtenir le 15e (titre UCL) et mon sixième sous ce maillot et marquer... Très heureux, très heureux et très heureux. Beaucoup d'émotions sur tout ce que j'ai gagné avec le Real Madrid !" a ainsi exprimé son extase le latéral droit Dani Carvajal.

Marco Reus (Dortmund) et Toni Kroos (Real Madrid) après la finale de la Ligue des Champions Image : Sebastian Räppold/Matthias Koch/dpa/picture alliance

Les adieux de Reus et de Kroos

Cette finale de Ligue des Champions a été également marquée par le départs de deux légendes.

Côté Borussia Dortmund, le milieu offensif allemand, Marco Reus n'a pas eu la chance de remporter son dernier match sous le maillot son club de cœur, le BVB, où il évolue depuis 2012.

En revanche, Toni Kroos passeur décisif pour le premier but du Real, a vu son dernier match sous le maillot merengue couronné succès. Son entraineur Carlo Ancelotti a tenu à le remercier tout particulièrement pour ses dix années passés à Madrid :

"Il a terminé au plus haut niveau. Ce qui est difficile à faire. C'est une légende de ce club. Les supporters du Real Madrid lui sont reconnaissants non seulement en termes de niveau, mais aussi en termes d'attitude, de fiabilité et de professionnalisme. Toni Kroos a toujours été présent au cours de ses 10 années au Real Madrid. " a conclut le technicien italien du Real Madrid.