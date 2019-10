Ligue des champions: Tottenham - Bayern Munich en guise d'affiche

C'est l’une des affiches les plus intéressantes de la journée: dans le groupe B, le

Bayern Munich, quintuple vainqueur de la Ligue des champions, a fait un

déplacement à Londres pour affronter Tottenham, finaliste malheureux de la Ligue

des champions la saison dernière.

Accroché 2-2 par le club grec d’Olympiakos lors de la première journée, Tottenham

va certainement livrer un match décisif devant son public face au Bayern.

L’entraineur bavarois, Niko Kovac, s’attend ainsi à un match compliqué :

L'entraineur Niko Kovac et P. Coutinho (Bayern)

"Personnellement, je pense que nos styles de jeu vont se mixer : ils jouent dans leur propre stade, cela signifie qu’ils seront poussés par les supporteurs. Et bien sûr, ils sont affrontés au Bayern Munich. Nous allons certainement tout mettre en œuvre dès la première minute. Ils vont essayer de nous mettre sous pression, ce que font beaucoup d’équipes britanniques quand elles jouent à domicile" dit-il.

Le Bayern Munich, un adversaire de taille

Le club bavarois a remporté à cinq reprises le trophée de la Ligue des champions. Un passe qui lui donne une estime de ses adversaires. Lors de la conférence de presse d'avant match, l’entraineur de Tottenham estime que l’adversaire est sur le papier favori.

Toute fois, Mauricio Pochettino espère gagner la rencontre pour bien se

relancer dans la course: "On s’améliore chaque année. La saison dernière on est arrivés en finale, mais personne ne croyait en nous" a-t-il dit.

L'entraineur M. Pochettino (Tottenham ) avec Son Heung-Min

De son côté, le défenseur de Tottenham, le Belge Jan Verthongen reste optimiste tout comme le reste de l'équipe:

"Nous sommes très confiants. Nous avons une excellente équipe. Nous devons donc tout essayer pour remporter le trophée, c’est notre objectif. Nous voulons gagner match par match, et nous verrons où ca nous amènera."

Outre l'affiche Tottenham – Bayern Munich, qui se joue à 19hTU, l’Etoile Rouge de Belgrade affrontera dans le groupe B l’Olympiakos



Le Bayer Leverkusen se déplace à Turin

Après une défaite 2-1 encaissée à domicile contre le Lokomotiv Moscou lors de la première journée, le club allemand a très peu de chance de décrocher trois points face au club turinois, la Juventus, l’un des clubs prétendants au titre européen.

Dans le groupe D, la deuxième affiche, opposera à 19h TU, les Russes de Lokomotiv, au club espagnol, l’Atlético Madrid.