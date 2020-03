Ligue des champions: Liverpool éliminé par l'Atlético Madrid

À Anfield, les hommes de Jürgen Klopp ont pris l’avantage à la fin de la première période (43e) grâce au Néerlandais Georginio Wijnaldum.

En deuxième période, Liverpool a eu de nombreuses occasions sans pour autant parvenir à les concrétiser. Les deux équipes se sont alors dirigées vers la prolongation.

La prolongation a d’abord donné l’impression d’une fin heureuse pour Liverpool avec notamment le deuxième but anglais signé Roberto Firmino (94e minute). Mais l’Atlético a vite renversé la tendance avec un doublé de Marcos Llorente (97e et 105e). Son coéquipier Alvaro Morata a enfoncé le clou dans les dernières secondes de la rencontre:

Diego Simeone ( Atlético Madrid)

"C'est un match qui entrera dans la légende" a estimé Diègo Simeone. L'entraineur d'Atlético Madrid reconnait que Liverpool est un adversaire de taille, contre lequel il est difficile de jouer:

" Ils jouent avec intensité, ils ont la qualité de conduire le ballon de la défense jusqu'à l'attaque. On savait que ce ne serait pas facile de casser leur pressing" a t-il dit.

Une situation qui a laissé perplexe Jürgen Klopp: " Je serai un mauvais perdant si je pouvais dire tout ce que je pense de cette rencontre. C’est vraiment drôle. C’est juste que je ne comprends pas la façon dont nos adversaires ont joué. Je ne comprends pas, mais le gagnant a toujours raison " a dit l'entraineur des Reds.

Pour boucler ce chapitre, sachez que la deuxième tranche des huitièmes de finale retour se joue mardi prochain : Juventus-Lyon, et Manchester City –Real Madrid. Mercredi le Bayern jouera contre Chelsea, la deuxième affiche de mercredi opposera le FC Barcelone à Naples.

Le PSG a décroché son ticket pour les quarts de finale

Thomas Tuchel , l'entraineur parisien sur la ligne de touche

Battu 2-1 en match aller à Signal Iduna Park à Dortmund il y a trois semaines, le Paris Saint Germain a pu s’imposer à domicile 2-0. Les deux buts parisiens ont été inscrits tous à la première partie par l’attaquant brésilien Neymar Jr. (28e ) et l’ancien défenseur du Bayern, l’Espagnol Juan Bernat (45e) avant la mi-temps.

Avec l’entrée de Julian Brandt et Rayne à la deuxième partie, le Borussia Dortmund a essayé de presser le camp parisien, des tentatives qui sont restées infructueuses jusqu’à la fin de la rencontre:

" On a marqué deux buts à la première période, et cela nous a donné beaucoup plus confiance. Mais on a aussi souffert vers la fin de la deuxième période. On a résisté on a défendu ensemble. On est donc heureux de la qualification." a dit Thomas Tuchel, l’entraineur du Paris Saint-Germain.

