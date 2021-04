Ligue des champions : le PSG est qualifié face au Bayern

Battus au match aller 3-2, les Bavarois étaient appelés à gagner avec un écart de deux buts. Et les hommes de Hansi Flick ont livré une bataille sans précédent. Mais en face, les Parisiens qui n'étaient pas prêts à laisser leur avantage s'évaporer.

Chupo Monting redonne l'espoir

Dans une rencontre bien équilibrée en terme d' occasions et de possession. Il a fallu attendre la fin de la première partie (1-0, 40e) pour voir l'unique but de la rencontre. Suite à un tir puissant de David Alaba détourné par le portier parisien Keylor Navas, Eric Chupo Moting finissait de prés de la tête. Un but qui a laissé au Bayern un espoir de renverrsement.

Les Parisiens résistants

Aprés avoir encaissé le but, le PSG est revenu dans la partie avec des occasions loupées par son attaquant Neymar (53e) et Kylian Mbappé signalöé hors jeu (78e). Vers la fin de la rencontre, Leroy Sané a eu du mal a concrétiser la derniére opportunité allemande face á Keylor Navas. Le PSG a fini par tenir sa qualification pour les demi-finales.