Ligue des Champions : Dortmund prend une option pour les 1/4

Opposé à domicile au Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund a déjoué les pronostics en s'imposant 2-1 dans une ambiance électrique.

Un résultat logique au regard de la physionomie du match tant le BvB a dominé la rencontre de bout en bout.

C'est le jeune attaquant norvégien de 19 ans, Erling Haaland, qui a inscrit les deux buts de la victoire. Sa deuxième réalisation, une frappe surpuissante aux abords de la surface de réparation, est déjà une des plus belles de l'année dans la compétition.

Si le PSG a tout de même réussi à marquer un but important en vu du match retour (Neymar, 75ème), Lucien Favre a tenu à souligner le travail de son équipe non seulement en attaque mais aussi en défense.

Lucien Favre, l'entraineur du BvB

"Je pense que nous avons joué un très bon match, nous avons été très disciplinés en défense. Paris a eu très peu de chances de but, et c'est grâce à notre très bon travail. Mais nous avons également bien joué en attaque", a analysé l'entraineur suisse lors de la conférence de presse d'après-match.

"Je pense que nous avons eu plus d’occasions en première mi-temps, mais nous avons marqué nos buts en deuxième mi-temps. C'est parfois ça le football", a-t-il ajouté sur le déroulé de la rencontre.

PSG : le spectre d'une élimination dès les 1/8ème de finale ressurgit

"Dos au mur" c'est ce qu'a titré le quotidien français de réference L'Equipe, ce matin.

Le PSG a été éliminé à ce stade de la compétition les trois dernières saisons et un nouvel échec serait évidemment vu comme un affront par la direction.

Thomas Tuchel, le coach des Parisiens, critiqué pour avoir choisi un système de jeu dans lequel son équipe n'avait jamais évolué, a, lui, tout de même tenu à affirmer qu'il ne fallait pas enterrer son équipe trop vite.

Thomas Tuchel, l'entraineur du PSG

"Maintenant, nous allons travailler et analyser le tout. Ce n'est pas le moment de perdre confiance en cette équipe. Après le deuxième match, nous pourrons parler et peut-être qu'on nous dira : vous êtes forts, vous êtes une équipe solide, vous avez gagné, vous êtes en quart de finale. C'est possible. Je suis convaincu que nous pouvons y arriver", a-t-il déclaré.

Le match retour aura lieu le 11 mars au Parc des Princes, à Paris.