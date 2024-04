Mondial des Clubs, les équipes africaines en lumière

L'Afrique aura quatre représentants dont deux sont d'ores et déjà connus. Il s'agit du club égyptien d'Ahly, champion d'Afrique en 2023, et le Wydad Casablanca, vainqueur de la Ligue des champions africaines en 2022.

Le troisième représentant sera le champion de l'édition 2024 en cours tandis que le 4e club sera désigné au classement FIFA. Une bonne occasion pour les équipes africaines afin de se mettre en valeur :

"C’est une excellente opportunité pour les clubs et pour les joueurs de pouvoir concourir au plus haut niveau du football", a déclaré l'ancienne vedette du FC Chelsea Didier Drogba. Selon cet ancien attaquant ivoirien, les équipes seront régulières dana cette compétition :

L'ancien footballeur ivoirien Didier Drogba a remporté la Ligue des Champions UEFA avec le FC Chelsea en 2012. Image : Francois Nel/Getty Images

" Il y a certes la Coupe du Monde (FIFA), mais elle se tient tous les quatre ans et tout le monde n'a pas la chance d'y participer. Mais avec le Mondial de Clubs (FIFA), il y a plus de matchs et plus d'opportunités pour les joueurs de devenir champions du monde. C'est un grand avantage pour les supposées petites équipes."

La répartition des clubs

L'Europe aura 12 représentants plus que tout autre continent : Manchester City, le Real Madrid et le FC Chelsea vainqueurs des trois dernières éditions de la Ligue des Champions UEFA sont en première position sur la liste.

Ils seront accompagnés par le vainqueur de l'édition 2024 dont les demi-finales débuteront dans une semaine.

La Bundesliga aura deux représentants :

Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, tout comme la Serie A en Italie, l'Inter et la Juventus. Outre le Real Madrid, la Liga en Espagne pourra aussi compter sur le FC Barcelone.

Le PSG représentera la Ligue 1 en France et enfin Benfica pour le championnat portugais. Six formations sud-américaines participeront au tournoi dont trois du Brésil.

Palmeiras, Flamengo et Fluminense, vainqueurs des trois dernières éditions de la Copa Libertadores de la CONMEBOL.

Il y aura aussi quatre places pour l’Asie et pour le moment Al-Hilal d'Arabie Saoudite et les Japonais de Urawa Reds ont validé leur billet pour cette Coupe du Monde des clubs prévue du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis.