Dortmund est en demi-finales

Le club allemand a été obligé de remonter la défaite encaissée il y a une semaine à l'aller, à Madrid (2-1). Le Borussia Dortmund a à cet effet donné le rythme à la première mi-temps grâce aux buts de Julian Brandt (1-0,34e) et Ian Maatsen (2-0, 39e).

Les supporters se déchainent

Un moment d'euphorie intense parmi les 81.000 spectateurs du Signal Iduna Park. Mais le but contre son camp du defenseur Mats Hummels (2-1, 49e) et le second d'Angel Correa (2-2, 64e) ont permis à l'Atletico de revenir au score.

Dans les 20 dernières minutes de la rencontre, le BVB a tout de même pu renverser la tendance : l'attaquant Niklas Füllkrug (3-2, 71e) et le milieu offensif Marcel Sabitzer (4-2, 74e) ont en l'espace de trois minutes permis au Borussia Dortmund de prendre l'avantage.

Edin Terzic, entraineur du Borussia Dortmund, a tenu à remercier les supporters après le match contre Atlético 4-2. Image : Christof Koepsel/Getty Images

"L'ambiance dans le stade était exceptionnellement bonne. Mais il y a eu deux moments où on s'est fait peur, et ils auraient pu tout renverser. Pourtant on voit que nous n'avons pas perdu note confiance. Bref, à l'issue des deux matches, nous méritions d'aller en demi-finale et c'est vraiment quelque chose face à cette solide équipe d'Atlético", a dit Edin Terzic entraineur de Dortmund

Le PSG également en demi-finales

Les Parisiens ont fait tomber le FC Barcelone. Après sa défaite à l'aller 3-2 au Parc des Princes, le Paris Saint Germain a réussi à s'imposer 4-1:Les Catalans ont été toutefois réduits à dix en raison de l'expulsion, sur carton rouge, du défenseur uruguayen Araujo à la 29e minute :

"Nous avons vaincu une équipe que nous voulions vaincre. Un grand bravo à toute l'équipe. Comme je viens de le dire, nous nous sommes préparés pendant six jours pour ce match. Avec l’idée qu’on allait gagner. Gagner avec la qualité. Nous sommes très heureux", a dit Kylian Mbappé auteur d'un doublé.