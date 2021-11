Nombreux sont les pays où les journalistes sont victimes de tentatives d’intimidation ou d’attaques bien réelles. Lorsque la liberté de la presse est menacée, la démocratie aussi est en danger.

Dévoiler des vérités qui dérangent peut attirer les foudres d’adversaires puissants. Les journalistes indépendants font l’objet dans de nombreux endroits de représailles de la part des autorités. Ils se battent contre la censure, sont diffamés et présentés comme des « traitres », et parfois, ils reçoivent même des menaces de mort de la part du crime organisé. Les journalistes et reporters risquent souvent la prison voire d’être assassinés. Dans beaucoup de pays, la liberté de la presse est menacée… quand elle existe tout court.