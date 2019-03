Les manoeuvres militaires Flintlock 2019 se terminent au Burkina Faso

Venant de plus de 30 pays, partenaires africains et occidentaux ont participé à Flintlock 2019 sur plusieurs sites.

Dans la cour du camp militaire Ouezzin Coulibaly de Bobo Dioulasso, des para-commandos américains viennent d’effectuer un saut sous le regard de jeunes recrues de l’armée burkinabè.

A quelques mètres de là, des soldats nigérians opèrent sous la supervision d’officiers britanniques.

Des soldats aguerris

Les soldats sont confrontés à des exercices physiques mais leur aptitude mentale sera leur boussole dans leur attitude sur le terrain face à l’ennemi.

"Faire la guerre ce n’est pas allé s’amuser. Le soldat qui veut faire la guerre doit être aguerri. Il est recruté, il est formé, il est entrainé. On commence par des balles à blanc puis on termine par des balles réelles. L’histoire de la guerre est une histoire de morale et d’engagement. Si ça n’est pas connu des soldats, on perd notre temps ", a expliqué Le chef d’Etat-major adjoint de Flintlock, le lieutenant-colonel Coulibaly Kanou.

C’est ici, dans la périphérie de Bobo-Dioulasso, entre des collines, que se déroulent les manœuvres grandeur nature avec des soldats camerounais, nigérians et burkinabè.

Flintlock, une initiative américaine

Flintlock est une initiative portée par les Etats-Unis. Agir ensemble sauvegarde les intérêts communs : c’est l’avis de l’Ambassadeur américain au Burkina Faso, Andrew Robert Young.

"Nous sommes liés pour la défense de la démocratie. Ça nous touche tous. Ça augmente la qualité de vie de tout le monde. Nous pensons que nos intérêts sont servis par un Burkina Faso fort".

Au-delà de l’exercice Flintlock, chaque Etat a obligation de s’organiser contre l’extrémisme violent. Le Burkina Faso vient ainsi de suspendre la délivrance d’autorisation pour l’achat d’armes à feu.

Flintlock est le plus important exercice annuel des forces d’opérations spéciales du Commandement des États-Unis pour l’Afrique.