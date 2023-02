Qui sont les candidats à la présidentielle de 2023 en RDC ?

Les candidats déjà déclarés se comptent par dizaine. Parmi eux, le plus à craindre par l'actuel président Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, est Moïse Katumbi.

Selon l'Abbé Alain-Joseph Lomandja, analyste de la situation politique congolaise, un affrontement entre l'actuel président Félix Tshisekedi et son ex-allié Moïse Katumbi paraît plus probable. Mais il n'exclut pas non plus le gynécologue et prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege.

"Le président de la République, Félix Tshisekedi, est soutenu par un grand nombre de leaders des partis politiques de la majorité dites de l'Union sacrée pour la République. Et vous avez de l'autre côté l'ancien gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi, qui est en train d'implanter son parti politique à travers le pays. Et les deux, on le sait, disposent d'énormément de moyens financiers pour pouvoir mener une campagne électorale dans ce pays continent. Mais entre les deux, il y a une donne qui peut bouleverser les choses, c'est la donne Denis Mukwege." a dit Lomandja.

Mukwege se jetera-t-il dans l'eau ?

Martin Faluyu, Denis Mukwege et Augustin Matata Ponyo (de gauche à droite) Image : Nicolas Maeterlinck/Benoit Doppagne/Ute Grabowsky/picture alliance

Le prix Nobel de la paix n'a pour le moment pas officialisé sa candidature. Mais il n'a pas non plus exclu la possibilité d'être candidat à l'élection présidentielle.

Celui-ci s'est montré, ces derniers temps, très critique vis-à-vis de l'actuel système de gouvernance. Pour l'analyste politique, Israël Mutala, si le prix Nobel de la paix s'annonce candidat, il pourrait être menaçant pour Félix Tshisekedi.

"Parce que c'est le plus illustre de Congolais, le plus illustre par son combat pour la dignité des femmes. C'est quelqu'un qui est respecté à travers le monde, il a des entrées dans tous les cercles de décideurs du monde. Voilà, sa voix porte à l'international. A part cet aspect international, il y a aussi que beaucoup de Congolais voient en lui quelqu'un d'humain, quelqu'un qui ne fait pas de la politique pour la politique et qui n'est pas là pour le positionnement. Quelqu'un qui se bat pour des valeurs, qui ne se bat pas pour des postes.", explique Israël Mutala

Mais d'autres candidats ne sont pas à négliger, estime Israël Mutala. Martin Fayulu, opposant politique expérimenté, peut être un poids lourd même si celui-ci ne bénéficie plus des mêmes soutiens politiques qu'en 2018. Martin Fayulu pourrait également s'effacer au profit d'une candidature de Denis Mukwege.

Il y a aussi l'ancien Premier ministre, Augustin Matata Ponyo. Il s'est positionné comme un candidat sérieux à l'élection présidentielle de décembre malgré ses problèmes avec la justice.