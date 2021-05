Leipzig : un adieu, un aurevoir de Nagelsmann

Considéré comme le plus jeune (33 ans) et l'un des meilleurs entraineurs du monde, Julian Nagelsmann n' a pas caché son émotion devant ses joueurs lors de la préparation du dernier match de la saison ce week-end. Le natif de Landesberg dans le Sud de l'Allemagne espère cependant retrouver ses anciens joueurs et collègues:

"Quelques larmes ont coulé hier lorsque j'ai prononcé mon discours. Et c'est inévitable. Mais dans la vie, on se rencontre toujours et encore plus dans le football. Aucun de mes joueurs ou collègues ici ne va pas bientôt terminer sa carrière, donc nous pouvons tous nous revoir. C'est ce qu'il y a de beau dans le football, on se croise toujours. Mais il est clair que travailler avec cette équipe et son personnel me manquera. Et la ville Leipzig aussi. Mais je dois dire que je n'ai pas pu aussi bien connaître la ville à cause de la pandémie." dit-il.

Nagelsmann a abattu un travail hors norme à Leipzig

Dès son arrivée la saison dernière, Nagelsmann a qualifié Leipzig pour les demi-finales de la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des champions. Il est devenu le plus jeune coach à atteindre ce stade de la compétition. Son parcours est tout simplement incroyable, car avec Hoffenheim, Nagelsmann avait réussi à qualifier le club pour la Ligue des champions en 2018, une première dans l'histoire de Hoffenheim. La saison prochaine, Nagelsmann sera en Bavière, pour conduire le Bayern Munich.

Scène inimaginable survenue lors du match River Plate - Santa Fe

En raison de Covid -19, River Plate comptait 20 joueurs absents, et tous les gardiens étaient infectés de coronavirus. Avant le match contre Santa Fe mercredi soir, River Plate n'avait que 11 joueurs seulement sans gardien, et l'entraineur a choisi Enzo Perez comme gardien de but. Ce joueur argentin évoluant au milieu de terrain n'a pas hésité et à bien accompli sa mission de gardien de but durant toutes les 90 minutes du match : River Plate a remporté 2-1 face à Santa Fe, et Enzo Perez, a été élu homme du match.