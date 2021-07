Le président d’Haïti, Jovenel Moïse, a été assassiné

Un groupe d’individus non encore identifié a pénétré cette nuit dans la résidence du président haïtien, Jovenel Moïse, âgé de 53 ans. Le commando a tué le chef de l’Etat par balles.

La nouvelle vient d’être confirmée à Port-au-Prince par le Premier ministre par intérim sortant, Claude Joseph. L'épouse du président aurait également été blessée.

Dans le communiqué de la Primature, on peut lire : "Vers une heure du matin, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l'État".

Claude Joseph condamne un "acte odieux, inhumain et barbare". Il appelle ses concitoyens "au calme", assurant que "la situation sécuritaire du pays" est "sous contrôle", grâce à la police et l'armée.

Grosse crise institutionnelle

Lundi, le président avait nommé un nouveau chef de gouvernement : Ariel Henry.

Ariel Henry est le septième Premier ministre nommé en quatre ans et demi. Il était censé constituer un gouvernement capable de répondre aux violences dans la société et d’organiser les élections présidentielles et législatives prévues pour fin septembre.

Le scrutin législatif de 2019 avait été annulé suite à un fort mouvement de contestation contre le président Jovenel Moïse. Depuis la fin du mandat de la dernière assemblée, en janvier 2020, Haïti n’a plus de Parlement.

Comme son prédécesseur Claude Joseph, Ariel Henry (social-démocrate issu du parti d’opposition Inite) ne pouvait donc pas être confirmé dans ses fonctions par le Parlement, alors que c’est ce que prévoit la Constitution.

Climat social tendu (manifestation, le 18 mai 2021, à Port-au-Prince)

Depuis janvier 2020, le président Moïse gouvernait par décret, attirant de nombreuses critiques de militants des droits humains, de l’opposition.

En juin, les Nations unies ont fait part de leur inquiétude sur la situation des droits de l'Homme dans le pays.

Depuis des années, Haïti est en proie aux violences et à l'instabilité. Cet Etat des Caraïbes est le plus pauvre du continent américain.

Annulation pour fraude

Une partie de l‘opposition contestait d’ailleurs la validité du mandat du président Jovenel Moïse: selon elle, ce mandat serait arrivé à échéance il y a cinq mois. L’élection du chef de l’Etat en 2015 pour un mandat de cinq ans à compter de février 2016 avait été annulée pour cause de fraudes électorales. Un an plus tard, Jovenel Moïse avait été réélu et avait prêté serment.