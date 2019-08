Le pique-nique paneuropéen : un plan d'évasion original

Ce jour-là, le 19 août 1989, plusieurs centaines d’Allemands de l’Est en vacances dans la région furent invités à un pique-nique à la frontière austro-hongroise, organisé par Imre Pozsgay, ministre hongrois, et Otto de Habsbourg-Lorraine, alors président de l’Union paneuropéenne.

Le pique-nique se transforme évasion organisée

Au programme : entre des discours d’artistes et de politiciens, un buffet chaud et froid, cette phrase : "Baue ab und nimm mit", c’est à dire : démonte (la clôture) et prends-en (un morceau). Werner Mischer, un participant de ce pique-nique paneuropéen nous partage ses souvenirs : "ls ont coupé symboliquement la clôture et la foule s’est mise en marche pour passer en Autriche. On ne peut pas décrire ce qui s’est produit. Les gens avaient les larmes aux yeux, d’autres exultaient, certains se prenaient dans les bras ou applaudissaient."

Cet événement, première entaille au bloc soviétique, a accéléré son éclatement. Ce jour là, les gardes qui avaient normalement l’ordre d’abattre ceux qui franchissaient la frontière ont épargné les Allemands de l’est qui l'ont traversée.