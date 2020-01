Afrique

Le Darfour de nouveau secoué par la violence

Des affrontements armés ont fait plus de 70 morts suite à une querelle entre des membres de la tribu Massalit et des Arabes. L’incident a dégénéré et des milices arabes s’en sont pris à un camp de déplacés.

Écouter l'audio 04:03 "Le fond des problèmes qui divisent au Darfour n'est toujours pas réglé" (Jacky Mamou)

Les célèbres milices djandjawids, du général Hemidti, numéro deux du Conseil souverain, sont soupçonnées d’avoir participé à cette attaque non loin d’al Geneina. Certains déplacés ont pris la direction du Tchad. Pourquoi huit mois après la chute d’Omar el-Béchir, l'alternance au Soudan n'a-t-elle pas permis d'arrêter les violences dans la région du Darfour ? Voici la réponse de Jacky Mamou, président de l’organisation "Collectif urgence Darfour". Pour lui, le fond des problèmes qui divisent dans cette région n'est toujours pas réglé. Ecoutez Jacky Mamou en cliquant sur l'image.

Audios et vidéos sur le sujet