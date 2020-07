Le cours de l'or en hausse, les impacts en Afrique

L'or brille toujours plus fort. Après avoir atteint 1.906,58 dollars l'once vendredi (24.07.2020), le prix du métal jaune est, ce lundi, de 1.930,48 dollars. Un niveau historique, supérieur même à celui de septembre 2011 à 1.921,17 dollars.

Depuis le début de l'année, l'or a bondi de 25 %, affichant la plus forte hausse annuelle de la décennie. En valeur absolue, l'once d'or s'est même appréciée de plus de 300 dollars depuis janvier. Au final, l'or est l'investissement le plus rentable cette année.

Une hausse due en grande partie à l'épidémie de coronavirus qui ne cesse de s'aggraver dans de nombreux pays et à la tension entre les Etats-Unis et la Chine.

Après la crise des subprimes en 2008, le cours de l'or avait déjà battu des records. Les investisseurs s'étaient rués massivement sur le métal jaune pour mettre une partie de leurs avoirs à l'abri en attendant la fin de la tempête. La demande des particuliers pour les lingots et pièces avait nettement augmenté.

"Les Maliens ne tirent rien de la hausse des cours de l'or" (Abdoul Wahab Diakité, Publiez ce que vous payez)

Les "valeurs refuges" sont traditionnellement recherchées pendant les crises économiques. Tandis que la plupart des actifs voient leur valeur baisser, elles constituent des placements réputés comme stables.

Cette hausse du prix de l’or sur le marché international a-t-il des impacts sur les pays africains et notamment le Mali, 3e producteur africain d’or ? Abdoul Wahab Diakité, président de la coalition malienne de "Publiez ce que vous payez", répond à cette question. Interview à suivre ci-dessus.