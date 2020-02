Le coronavirus continue sa propagation en Allemagne

Fermeture des écoles, annulation d'événements sportifs et culturels, mise en quarantaine de plus de 50.000 personnes : ce sont les mesures spectaculaires qui ont été prises dans le nord de l'Italie face au coronavirus.

Par conséquent, à seulement quelques centaines de kilomètres de là, dans le sud de l'Allemagne, on se demande "si cela va aussi arriver chez nous".

C'est la Süddeutsche Zeitung qui se fait l'écho de cette inquiétude grandissante.

"Va-t-on assister à une fermeture complète des frontières ? Va-t-on, si ça continue, en venir à annuler l’Oktoberfest, la grande fête de la bière de Munich ?

Pour le quotidien, la question de l'intervention de l'Etat est délicate en Allemagne car dans l'un des pays les plus développés au monde "celui qui s'est habitué à vivre dans la richesse et en bonne santé a oublié à quel point la vie et la santé pouvaient être précaires. Ainsi, il devient difficile de s'imaginer qu'un Etat démocratique puisse légitimement intervenir et imposer des restrictions massives pour le bien de la population lorsque cela est nécessaire."

Conséquences économiques

La Frankfurter Rundschau ajoute que s'il est "compréhensible qu'on veuille "éviter un vent de panique", le journal rappelle que l'on ne dispose toujours pas de traitement et de vaccin contre la nouvelle maladie.

L'autre journal de Francfort, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, se penche quant à elle sur les conséquences économiques de cette pandémie, la Chine étant l'un des moteurs du commerce international avec des entreprises qui produisent pour le monde entier.

"Pour le moment, les conséquences à court terme du coronavirus ne sont pas encore très importantes pour l'économie allemande. Mais si sur le long terme des produits intermédiaires chinois (qui servent ensuite à fabriquer des produits finis en Allemagne) venaient à manquer, les entreprises allemandes, au vu de leurs stocks limités, devraient ralentir leur niveau de production. Les constructeurs de machines-outils et l'industrie automobile seraient particulièrement touchés."

La Cour constitutionnelle allemande se trouve à Karlsruhe.

Suicide assisté

Passons encore à un tout autre sujet commenté par la presse ce mercredi, à savoir le débat autour de l'euthanasie en Allemagne.

La Cour constitutionnelle allemande a estimé que l'interdiction de l'aide au suicide par des professionnels ou des associations était contraire à la loi.

La Tageszeitung rappelle l'origine de cette interdiction il y a quelques années : il y avait la crainte de voir des personnes mises sous pression et incitées à mettre fin à leurs jours.

Cette décision de la Cour marque donc un nouveau virage dans ce débat. "Chacun qui se confronte à ce sujet se retrouve entouré de dilemmes", écrit la Zeit Online avant de conclure : "il n'y a pas de réponses simples, ni de solutions évidentes".