Le code minier reste verrouillé en RDC

Le code minier révisé a déjà derrière lui tout un parcours législatif. Or, pour pouvoir modifier sa forme actuelle, le pouvoir devra compter sur l’appui d’une majorité au Parlement. Ce qui n’est pas encore le cas pour Felix Tshisekedi.

"Pour l’instant le nouveau président ne dispose pas de majorité politique ni à l’assemblée ni au sénat et s’il veut modifier les lois comme le code, il va devoir se trouver une majorité pour devoir soutenir cela. A moins de passer par un accord avec le FCC qui est une majorité de Joseph Kabila, je ne vois pas comment il pourrait modifier quoi que ce soit dans l’assentiment de Joseph Kabila et sa famille politique.

Il y a beaucoup de minerais au Congo qui seront d’un intérêt économique incontournable. Il y a toujours moyen de chercher de nouveaux alliés, de nouveaux partenaires politiques mais cela suppose de la part du nouveau président une vision, un soutien politique mais aussi de la confiance", explique le politologue Wamu Oyatambwe.



Une vision politique et de transparence. Deux éléments qui seront aussi primordiaux pour le secteur minier artisanal, de l’avis de Ken Matthysen. Il est chercheur à l’Institut de recherche International Peace Information Service.

"Le secteur minier artisanal est caractérisé par des fluctuations de production, il est très difficile de réguler ce secteur. Néanmoins, il faut savoir qu’il constitue déjà une importante source de revenus dans les milieux ruraux, il a cette possibilité de constituer une contribution plus durable au développement local, mais pour cela on a vraiment besoin d’une bonne gouvernance, beaucoup plus efficace et qui stimule l’investissement des revenus au niveau local."



La réforme du secteur minier

Un chantier clé pour la nouvelle équipe au pouvoir : si les ressources minières étaient bien gérées, elles pourraient générer d’énormes dividendes pour l’économie de la RDC.

Selon une récente enquête sur le pillage des ressources minières en RDC, le niobium serait exploité en semi-clandestinité depuis trois décennies dans le pays. Le niobium, c’est un métal précieux dont les propriétés sont les mêmes que celles du colombo tantalite. Or, selon le site Desk Eco, hormis la Malaisie, il n’existe de gisements de niobium qu’en République Démocratique du Congo.