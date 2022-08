Le chef d'Al-Qaïda est mort

Selon Washington, l'Egyptien Ayman al-Zawahiri a été tué dans la nuit de samedi à dimanche à Kaboul en Afghanistan par une frappe de drone américain.

Le théoricien à la barbe fournie et aux larges lunettes, était entré dès l'âge de 15 ans chez les Frères musulmans et aura survécu à plus de 40 ans de jihad.