Le chanteur rwandais Kizito Mihigo retrouvé mort en prison

Journal 17h TU (17.02.2020)

Dans l'actualité: la mort en prison de Kizito Mishigo. Les autorités ruandaises affirment qu'il s'est suicidé en prison. Au Cameroun, la mort de villageois tués dans une région anglophone relance le débat sur le nombre de plus en plus croissant de victimes civiles dans les affrontements entre armée et séparatistes. Et puis les divisions de l’UE face aux enjeux sur le continent africain.