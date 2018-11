LDC-j4: Schalke a pris l'option, Dortmund a pris la revanche

Devant les 57.000 spéctateurs du stade Veltins Arena à Gelsenkirchen, les joueurs de Schalke 04 n’ont pas tardé à trouver le chemin des filets.

Profitant de la confusion entre les défenseurs et le gardien turc , Guido Burgstaller a ouvert la marque à la 3e minute de la rencontre.

Galatasaray n' a pas baissé les bras. Gümüs et ses coéquipiers ont intensifié les ataques, mais sans parvenir à disloquer le bloc défensif de Schalke. Alors que les deux équipes s'acheminées vers le dernier quart de la rencontre, Marc Uth a enfoncé le clou à la 76e minute, le 2e but allemand qui a complétement mis fin aux assauts turcs.

Grâce à cette victoire (2-0), Schalke se maintient à la 2e place avec 8 points, derrière les Portugais du FC Porto, vainqueurs des Russes de Lokomotiv Moscou dont la victoire (4-1) les confortent à la 1ere place avec 10 points.

Déception des joueurs de Dortmund après la défaite à Madrid

Le Borussia Dortmund a chuté à Madrid

Le club de la Ruhr était jusque-là invincible cette saison en Ligue des champions comme en championnat d’Allemagne. Marco Reus et ses coéquipiers ont perdu leur efficacité offensive à Madrid. Et au terme de la rencontre, les troupes de Diègo Simeone se sont imposés (2-0), grâce aux buts inscrit à la 33e minute par Saul Niguèz et l’inévitable Antoine Griezmann à la 80e minute.

Le Bayern Munich joue contre l’AEK Athènes

Les Bavarois recoivent la modeste équipe grècque mal placée dans le groupe E avec 0 points après trois matches. En cas de victoire à domicile, le Bayern aura 10 points et pourrait ainsi s’assurer d' une probable qualification en huitièmes de finale .

Toutefois, le Bayern n’a pas beaucoup convaincu cette saison en championnat d’Allemagne tout comme en Ligue des champions. L'entraineur Niko Kovac estime qu'il ne faut s'alarmer :

"En ce moment nous sommes dans une phase où nous devons travailler très dur pourque tout aille correctement. Le travail physique que nous mettons en œuvre n'est pas toujours récompensé comme nous le souhaiterions. Mais en tant qu'entraîneur ou joueur, nous devons rester positif. Bien sûr, je peux dire "ce n'était pas bien, ce n'était pas bien", mais croyez-moi, cela n'augmentera pas la confiance de mes joueurs." a t-il dit.