Un jeune tué de près de 100 coups de feu aux Etats-Unis

L'incident s'est produit le 21 mars dernier, dans un quartier résidentiel de Chicago, mais n’a été révélé que ce 10 avril par l’autorité de surveillance de la police de Chicago, la Copa, qui a diffusé les images de la caméra corporelle des policiers impliqués dans ce meurtre.

La victime est un automobiliste de 26 ans, nommé Dexter Reed. Il a été tué par quatre policiers qui ont tiré 96 coups de feu lors d'un contrôle routier.

Des enregistrements vidéo publiés par la police montrent des agents qui se dirigent vers la voiture de Dexter Reed, armes à la main.

Ils lui demandent d'abord de baisser sa vitre, puis d'ouvrir la portière. Dexter Reed ne suit apparemment pas immédiatement les instructions, un coup de feu se fait alors entendre et la situation dégénère en très peu de temps.

Aux Etats-Unis, les interventions policières mortelles se produisent régulièrement Image : Ashlee Rezin/Chicago Sun-Times/AP/dpa

96 coups de feu

Selon la Copa, les agents ont tiré environ 96 fois sur l'homme pendant 41 secondes, même lorsqu'il a ouvert la portière de sa voiture et est tombé par terre.

Il a été transporté à l'hôpital où son décès a été constaté. Une arme a ensuite été découverte dans son véhicule. Dexter Reed aurait été arrêté parce qu'il ne portait pas sa ceinture de sécurité.

Selon les premières constatations de la police, Dexter Reed a d'abord tiré lui-même un coup de feu et a touché l'un des cinq policiers à l'avant-bras après que les agents l’ont forcé à stopper son véhicule. Les quatre autres policiers auraient ensuite ouvert le feu.

La famille doute, les avocats dénoncent

La famille de la victime a mis en doute les circonstances du contrôle routier. Les agents ne se sont jamais identifiés, a déclaré leur avocat. Il s'agissait de policiers en sweats à capuche et casquettes de baseball, et la voiture de police n'était pas non plus identifiée.

"Nous avons un problème avec le travail de la police dans cette ville", a déclaré un autre avocat. Cinq agents dit-il, auraient sauté d'une voiture, armés, pour un jeune homme qui n'avait pas mis sa ceinture.

Le maire de Chicago, Brandon Johnson, s'est dit "personnellement bouleversé par le fait qu'un autre jeune homme noir a perdu la vie dans une collision avec la police".

Aux Etats-Unis, les Afro-américains ont trois fois plus de risques que les blancs d’être tués par la police selon l'Onu Image : NICHOLAS PFOSI/REUTERS

George Floyd

Aux Etats-Unis, des interventions policières mortelles de ce type se produisent régulièrement. Le cas de George Floyd est encore dans les esprits. En mai 2020, cet Afro-Américain avait été tué lors d'une intervention policière brutale à Minneapolis. Son meurtre avait déclenché des protestations dans tout le pays.

Le débat sur le racisme et la violence policière est une fois de plus relancé avec la mort de Dexter Reed.