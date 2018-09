La guerre en Libye, un sujet pas assez abordé à l'Assemblée générale annuelle de l'ONU.

En Libye, un calme précaire est revenu en banlieue sud de Tripoli après un mois de combats meurtriers entre milices rivales qui ont fait au moins 117 morts, plus de 400 blessés et 25.000 déplacés depuis la fin août. Le gouvernement d'union nationale a annoncé mercredi un nouvel accord de cessez-le-feu dans la banlieue sud de la capitale Tripoli. Le pays est dirigé par deux autorités rivales: à Tripoli, le gouvernement d'union nationale (GNA) de Fayez al-Sarraj, soutenu par la communauté internationale, et dans l'Est, un gouvernement parallèle appuyé par l'Armée nationale libyenne (ANL), autoproclamée par Khalifa Haftar.

La Libye a sombré dans le chaos après la chute du régime de Mouammar Kadhafi fin 2011. Alors que la situation reste extrêmement tendue sur place, les dirigeants du monde réunis à l'Assemblée générale annuelle de l'ONU à New York ont à peine évoqué le sujet. Une erreur selon Jean-Yves Moisseron, chercheur à l’Institut de recherche sur le développement.

