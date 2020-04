La crainte d'une résurgence du paludisme

Paludisme anémique : chaque minute compte

Parmi les symptômes développés par les jeunes enfants touchés par le paludisme, l'un des plus graves est l'anémie. Illustration, cette semaine, avec un reportage dans un centre hospitalier au Togo // Au Nigeria, l'infertilité reste un tabou mais de plus en plus de couples ont recours à la fécondation artificielle. Du moins, lorsqu'ils en ont les moyens.