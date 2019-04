La contestation se poursuit en Algérie pour le départ du système Bouteflika

Ces derniers réclament le départ pur et simple du système et restent mobilisés. Par ailleurs, la semaine dernière plusieurs hommes d’affaires algériens proches de Bouteflika ont été arrêtés. Mais la journaliste algérienne Djamila Seddiki y voit simplement une tentative de distraire et de diviser la contestation.

Cliquez sur l'image pour écouter.