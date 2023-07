RDC : les Kuluna, de la délinquance à une autre vie sociale

Le gouvernement congolais a décidé d'intégrer les Kuluna au sein du service national, un service qui donne droit à des emplois dans l'agriculture et la construction des infrastructures de base.

A Mbuji-Mayi, notre correspondant a rencontré un ancien Kuluna devenu bâtisseur.

"Il a vraiment et totalement changé et son caractère et son comportement. Je suis très contente de son changement", dit la femme d’un délinquant devenu presqu’un modèle pour la société grâce à la réinsertion sociale menée par le service national.

David Ngandu alias Papy Ciomba écrit désormais une nouvelle page de son histoire.

Âgé d’une trentaine d’années, le jeune homme faisait partie de la bande des Kuluna à Kinshasa la capitale de la RDC.



Depuis deux ans, David a intégré ce service public de rééducation et réintégration sociale.

Aujourd’hui, il est affecté dans le territoire de Miabi à près de 60Km à l’Ouest de la ville de Mbuji-Mayi dans la province du Kasai oriental. Il a fait venir sa femme auprès de lui, après un long moment de séparation.

"Nous sommes au territoire de Miabi dans le village de Bakua Kasansa, ici à Boya. J’ai souhaité la faire venir premièrement parce que je l’aime beaucoup, deuxièmement, c’est parce qu’elle avait notre enfant, j’aime beaucoup mon fils. Je ne voulais pas perdre l’éducation de notre fils", dit le jeune homme.

Un homme métamorphosé

Quand sa femme l’a rejoint, elle a trouvé un homme totalement métamorphosé, capable d’assumer ses responsabilités et charges parentales.

"Et après deux ans il m’a demandé de venir là où il était, je me disais c’est de la blague ou bien c’est sérieux. Il m’a dit non, vient, je travaille, on nous paie, je ne suis plus dans cette vie ou j’étais. Je suis maintenant capable de prendre ta charge, je suis maintenant capable d’assumer mes responsabilités. Il a envoyé l’argent, d’abord je pensais que c’était de la plaisanterie, mais il a envoyé l’argent, j’ai pris ce que je pouvais et je me suis retrouvé ici. Tout que je demande on me donne, on m’aime, je suis bien ici, Kinshasa ne me manque pas du tout. Il a vraiment et totalement changé. Et son caractère et son comportement. Je suis très contente de son changement”, explique l'épouse de David.



Dans un temps record, David Ngandu s’est considérablement distingué dans son groupe, témoigne le commandant du service national de l’espace grand Kasaï.

La route nationale menant à Tshikapa et Mbuji-Mayi Image : ARSENE MPIANA/AFP/Getty Images

Pour lui, les parents ne devraient plus s’inquiéter quant à l’encadrement des jeunes délinquants emmenés au service national.

"C’est très émouvant, déjà ce garçon, tu vois je le connais même de nom, déjà à Kasese, on voyait qu’il commençait à se distinguer par rapport aux autres. Il regrettait le mouvement auquel il faisait partie, il regrettait, il disait que je n’aurais pas dû faire ça. On voyait comment il se distinguait dans son comportement. La prochaine fois quand on va prendre d’autres, que ce message les encourage et encourage aussi les parents. Parce que, à un moment donné, les parents étaient inquiets ; ils pensaient que ces enfants étaient partis, que c’était fini, qu’ils n’allaient les plus les revoir. Regarde, de Kinshasa à Miabi, une femme qui va suivre son mari, c’est très émouvant", dit le Général Jean Pierre Kasongo.



Le service national de la RDC a intégré dans son programme la réintégration sociale des jeunes désœuvrés.

Les plus visés, les Kuluna, ces jeunes délinquants qui sèment terreur et désolation dans plusieurs coins de la ville de Kinshasa. Sous l’effet de la drogue ils extorquent, violent et tuent avec des armes blanches.