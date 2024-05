Kinshasa : le calme après une "tentative de coup d'Etat"

Les forces armées de la République démocratique du Congo affirment avoir déjoué ce dimanche 19 mai 2024 un coup d'Etat impliquant des étrangers et des Congolais.

La situation est de nouveau calme selon l'équipe de la Deutsche Welle à Kinshasa. L'armée avait annoncé aussi que la situation était sous contrôle après une "tentative de coup d'Etat" à Kinshasa.

Les FARDCaffirment en effet avoir déjoué ce dimanche 19 mai 2024, une tentative de coup d'Etat impliquant des étrangers et des Congolais.

Drapeau du Zaïre

L'annonce est survenue quelques heures après que des hommes armés en uniforme militaire et brandissant le drapeau du Zaïre, appellation du pays sous le régime du Maréchal Joseph-Désiré Mobutu, ont brièvement investi le Palais de la Nation, là où travaille le président Félix Tshisekedi. Ils ont été arrêtés, selon l'armée congolaise.

Le groupe d'assaillants était mené par l'activiste congolais Christian Malanga qui vivait aux Etats-Unis Image : Saleh Mwanamilongo/DW

"Une tentative de coup d'Etat a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers et Congolais ont été mis hors d'état de nuire, leur chef y compris", a indiqué le Général de brigade Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise, dans un bref message diffusé à la télévision publique, la radiotélévision nationale congolaise, la RTNC.

"Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation", a-t-il assuré.

Le récit des faits

Tout a commencé tôt le matin après 4 heures lorsque des hommes armés en tenue militaire ont envahi la résidence de Vital Kamerhe, vice-Premier ministre en charge de l'Economie nationale et candidat unique de la coalition du président Félix Tshisekedi à la présidence de l'Assemblée nationale.

Le président de l'UNC et ministre de l'Economie, Vital Kamerhe a été désigné par le camp au pouvoir comme seul candidat à la présidence de l'Assemblée nationale de la RDC Image : picture-alliance/dpa/T. Roge

"Deux des policiers commis à sa garde, ainsi qu'un assaillant ont perdu la vie. L'honorable Vital Kamerhe et sa famille sont sains et saufs, leur sécurité a été renforcée", a précisé dans un message X, Michel Moto, député national et porte-parole de Vital Kamerhe.

Dans leurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, les assaillants qui s'expriment en différentes langues dont le français, l'anglais et le lingala, affirment vouloir changer des choses dans la gestion de la République.



Une réunion de sécurité a été rapidement convoquée. A présent la sécurité est renforcée dans la commune de la Gombe qui abrite le Palais de la nation, la résidence de Vital Kamerhe et différentes ambassades. Des blindés ont pris position dans les environs du Palais de la Nation. Tout est redevenu calme. Les Kinois circulent normalement.