Enquête en RDC après l'incendie à la Céni à Bukavu

Des centaines de machines à voter et du matériel de la Céni ont brulé samedi 29 juillet.

Une enquête est en cours ce lundi 31 juillet à Bukavu pour tenter de déterminer les causes de l'incendie de l'entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante (Céni, dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 juillet dernier.

L'incendie a notamment détruit 962 des 1292 machines à voter prévues pour les élections de décembre prochain, selon un communiqué de la Céni, publié dimanche soir.

Pas d'impact sur les élections assure la Céni

La Commission électorale assure que cet incendie "n'est pas de nature à retarder l'ouveture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour les élections des députés prinvicaux et des conseilles communaux", prévue ce 3 août. "Je crois qu'il n'y aura pas d'incidences graves sur les kits dont les électeurs ont besoin dans les bureaux de vote", réagissait aussi ce matin, dans la matinale info de la DW, Oswald Rubasha, expert en questions électorales et directeur d'étude de la Clinique électorale congolaise, une structure de la société civile.

Les élections présidentielle, législatives et provinciales doivent se dérouler le 20 décembre prochain en République démocratique du Congo. Depuis plusieurs mois déjà de nombreux facteurs font douter de la possibilité de respecter le calendrier.