Guinée : la junte a rencontré la société civile divisée

Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, la plus grande plateforme du pays dirigé par Dansa Kourouma, est critiqué au sein de l’opinion pour ne pas s’être impliqué dans la lutte contre le troisième mandat de l’ancien président, Alpha Condé.

La plateforme n’avait en effet pas précisé sa position lors de la modification de la Constitution. Mais cette fois, cette organisation n’a pas perdu de temps, elle a été la première à déposer son mémorandum auprès du comité militaire.

Le nouveau départ basé sur la discipline

Les militaires qui ont pris le pouvoir en Guinée ont ouvert quatre jours de consultations tous azimuts pour définir le contenu de la transition.

Lors de sa rencontre avec les militaires, Dansa Kourouma n’a pas dissimulé son enthousiasme pour leur discipline.

"Nous ne croyons plus en notre pays, nous ne croyons plus en notre histoire, nous ne croyons plus en nous-même. La citoyenneté ! Il n’y a pas de démocratie sans une citoyenneté responsable. Une citoyenneté engagée, une citoyenneté vivante. La discipline ! Aucun pays ne peut se développer sans discipline. Et l’armée est une référence en matière de discipline. Faites-en sorte que cette discipline soit calquée sur le remodelage de la société qui va se reconstruire autour de ces valeurs", a fait savoir Kourouma.

Le malaise au sein de la société civile de la Guinée est visible.

Une divergence perçue comme une guerre d’intérêts.

Le Conseil national des organisations de la société civile et le Front national pour la défense de la Constitution, très engagé contre le troisième mandant d’Alpha Condé, ne tiennent en effet pas le même discours.

Les forces spéciales commandées par le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya ont déposé le 5 septembre 2021 le président Alpha Condé.

"Il ne faudrait pas qu’une structure de la société civile se considère comme meilleure. Il y a un problème de leadership et d’intérêt. Tout le monde veut se positionner mais ce n’est pas ça le problème. Il faudrait que la société civile fasse une synergie d’action parce qu’on ne peut pas aller en rangs dispersés. Même une société civile qui est créée aujourd’hui peut faire des propositions qui peuvent être meilleures par rapport à celles en place depuis longtemps", a expliqué Aminata Douno, président du Réseau guinéen des animateurs et du développement économique (RADEG)

Les plateformes de la société civile guinéenne ont été reçues en deux temps à cause de la pléthore des structures.

Dans la soirée de ce mercredi, le colonel Mamady Doumbouya doit encore rencontrer les chefs des missions diplomatiques et consulaires en Guinée ainsi que les représentants des associations des Guinéens de l’étranger.