En Guinée, des heurts à cause de coupure d’électricité

Les heurts ont opposé des manifestants et les forces de sécurité et se sont déroulés à la suite d’une coupure d'électricité qui a plongé une très grande partie de la capitale guinéenne dans le noir.

La compagnie Electricité de Guinée (EDG) a expliqué la panne dans un communiqué par un incident sur un pylône à haute tension, mais cela n’a pas suffi à apaiser la colère des manifestants.

Les forces de sécurité ont dû faire usage de gaz lacrymogènes pour les disperser dans plusieurs quartiers.

"Les Guinées ont l'habitude d’avoir l'électricité 24 heures sur 24, et si subitement on leur dit qu’ils ne peuvent plus avoir l'électricité, sauf à partir de 18 h jusqu’au petit matin, alors cela crée beaucoup d’ennuis et de frustrations", a expliqué l’analyste économique guinéen, Ansoumane Camara.

La Guinée, château d’eau d’Afrique

La Guinée a des ressources et dispose du barrage de Souapiti, également connu sous le nom de projet hydroélectrique de Souapiti, ou centrale hydroélectrique de Souapiti. Il est construit sur le fleuve Koukouré, avec une capacité de 550 MW. Image : Sadak Souici/Le Pictorium/imago images

La Guinée, malgré ses ressources considérables, est confrontée à une sévère crise économique et sociale, engendrant des tensions. Et les tensions sont nourries par l'inflation et les coupures d'électricité, estime Ansoumane Camara.

"Naturellement, ce n'est pas le seul facteur. Il y a des aspects strictement politiques. Vous savez, beaucoup de leaders politiques sont en exil depuis l'avènement du CNRD (Comité national du rassemblement pour le développement : la junte militaire au pouvoir, ndlr), auquel il faut ajouter les frustrations à la suite de la fermeture de certains médias, l'augmentation exagérée des prix des denrées de première nécessité. Il y a une frustration quasi généralisée. C'est une évidence. Il faut rappeler que, depuis un certain nombre de mois, le pouvoir d’achat des Guinéens se détériore", a-t-il estimé.

Mardi dernier, deux adolescents ont été tués par balle à Kindia, à 130 kilomètres à l'est de Conakry, lors d’une autre manifestation contre les coupures répétées d'électricité. La compagnie Electricité de Guinée a promis un retour à la normale, mais progressivement.