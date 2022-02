La Cédéao en mission en Guinée

La mission conjointe de l'Onu et de la Cédéao en Guinée survient quelques mois après que la junte militaire au pouvoir a refusé une première médiation de la Cédéao.

Le point central de cette visite concerne la durée de la transition militaire qui n'a toujours pas été définie.

Le Front national pour la défense de la Constitution, la plateforme de la société civile qui s'était mobilisée contre le troisième mandat de l'ancien président Alpha Condé, suit de très près l'évolution de cette transition en Guinée.

Davantage d'ouverture de la junte

Une mission conjointe de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest et des Nations unies est à Conakry depuis dimanche soir. Elle est venue discuter de l'évolution du processus de transition militaire après le refus de la Guinée de recevoir le médiateur de la Cédéao, il y a quelques mois.

Le ministre guinéen des Affaires étrangère a indiqué que désormais le pays est disposé à recevoir les organisations régionales. Mais Morissanda Kouyaté demande à ces institution d'aider la Guinée afin d'éviter les erreurs du passé.

"Nos frères de la Cédéao et des Nations unies sont venus dans le cadre des échanges avec les autorités de la transition, a-t-il déclaré. La Guinée dans sa transition reste avec ses frères la Cédéao et des Nations unies. Nous tendons la main à ces organisations pour que ce soit la dernière transition en Guinée. Donc nous comptons sur leur appui et nous leur souhaitons la bienvenue en Guinée."

Le président de la Commission de la Cédéao précise que la mission va rencontrer plusieurs acteurs de la transition.

Une première mission menée par Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo avait échoué à Conakry

Dialogue sur la durée de la transition

Selon Jean Claude Kassi Brou, les conclusions de ces discussions seront partagées ensuite avec les Nations unies et d'autres partenaires techniques et financiers :

"Un certain nombre d'action sont faites. Nous allons échanger avec les autorités pour voir où est-ce que nous en sommes. Du côté de la Cédéao, nous sommes venus avec le président du conseil des ministres des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères du Ghana avec les Nations unies, nous ferons comme la fois dernière."

La durée de la transition en Guinée est au cœur de cette mission conjointe. Car jusqu'à présent, la junte militaire au pouvoir n'a donné aucune précision sur ce point, contrairement par exemple au Mali ou au Burkina Faso.

Inquiétudes du FNDC

Le Front national pour la défense de la Constitution a déjà eu des échanges avec la délégation. Selon Abdoulaye Oumou Sow, porte-parole du FNDC, sa structure a deux inquiétudes. A savoir la composition du Comité national pour le rassemblement et le développement et la durée de la transition.

Abdoulaye Oumou Sow explique : "Pour nous, il faut que nous sachions qui sont les membres du CNRD, qui sont ceux qui nous dirigent aujourd'hui. D'autant plus que pour eux, le CNRD est l'organe central. Nous en avons fait une exigence pour connaitre la liste des membres. Nous voulons aussi avoir une lisibilité sur la transition. C'est à dire avoir les échéances sur la durée de la transition et les activités à dérouler durant cette transition."

Selon la Charte de la transition guinéenne, la durée devrait être définie par le Conseil national de la transition. Mais près d'un mois après sa mise en place, il n'y a toujours aucune information sur la date à laquelle les militaires souhaitent rendre le pouvoir aux civils.

Par ailleurs, des heurts ont opposé, ce lundi à Conakry, les forces de sécurité et des partisans de l'ex-Premier ministre Cellou Dalein Diallo. Les militaires au pouvoir lui ont ordonné, ainsi qu'à Sidya Touré, de quitter leurs maisons