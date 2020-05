Gladbach: des figurines en carton avec des photos des supporters

La campagne "Restez à la maison, soyez au stade " a été lancée par les fans du club. Les supporters ont à cet effet téléchargé des photos en ligne et ont fait des commandes d'une découpe en carton pour le stade à 20 euros.

Plus de 12.000 coupes en cartons ont été commandées pour le Borussia Park dont la capaicité d'accueil est de 54.000 places. Mais ce samedi, Gladbach se déplace pour affronter l'Eintracht Francfort .

Cela pourrait bien aider les joueurs pour les quatre matches à domicile, et son premier match à domicile de Gladbach est prévu le week-end prochain.

La Bundesliga mise à l'épreuve

Quoi que cette reprise symbolise un retour progressif de la passion du football, certains estiment qu’il y aura inévitablement des risques de contaminations malgré les mesures draconiennes en place.

C’est le cas de Jürgen Klinsmann. L’ancien international allemand et champion du monde 1990, estime cependant que le retour du ballon sur les pelouses permettra de détendre les amateurs :

"Oui, tout à fait ! Parce que le football est si émouvant et si important pour nous tous. Il nous donne de la joie et de la force et je pense que les gens auront un sentiment de bonne humeur grâce à ces matches à regarder samedi et dimanche."

Six matches sont au programme demain samedi dans le cadre de la 26e journée de Bundesliga. Deux rencontres se joueront dimanche et une autre aura lieu lundi.

Et parmi les affiches, Dortmund-Schalke 04, le derby de la Ruhr qui a tant marqué les esprits. Leipziq accueille SC Fribourg samedi. L'Eintracht Francfort joue à domicile contre le Borussia Mönchengladbach.

Le Bayern, champoion d'Allemagne sera sur la pelouse berlinoise dimanche pour affronter l'Union Berlin.

Les footballeurs ivoiriens sans defense face au coronavirus

Deux mois sans football et par conséquent deux mois sans salaire ! Voilà la situation dans laquelle se trouvent les joueurs de 14 clubs de Ligue 1 et 24 autres de Ligue 2.

"Je n’ai pas reçu un centime en mars et avril" explique Diarra Lamine le joueur de l’USC Bassam. Lui comme ses coéquipiers estiment en outre que même les dirigeants des clubs les ont abandonnés en cette période de crise sanitaire.

Le lot que l’Association des footballeurs ivoiriens leur a apporté est composé d’un sac de riz et deux bidons d’huile, de quoi soulager de nombreux professionnels du ballon rond en difficultés financières.