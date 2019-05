Ghana : Vexé à cause du capitanat, Gyan Asamoah tourne dos au Black Stars

Coup de théâtre au Ghana !

À un mois du début de la 32è édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le 21 juin en Egypte, Gyan Asamoah , l'actuel capitaine de la sélection nationale, a annoncé sa retraite internationale.

Il veut ainsi protester contre l'intention du sélectionneur Kwesi Appiah de vouloir nommer un autre capitaine à la CAN.

"... Si la décision du sélectionneur est de confier le capitanat pendant le tournoi à un autre joueur alors que j'ai été retenu, je désire me retirer", a déclaré l'attaquant âgé de 33 ans. "Je désire aussi me retirer de l'équipe nationale définitivement", a ajouté le joueur.

Une véritable suprise peu compréhensible pour Franck Simon, Journaliste - Consultant sportif, spécialiste du football africain.