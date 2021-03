George Floyd : ouverture du procès du policier

Pendant 8 minutes 45 secondes, le policier Derek Chauvin est resté agenouillé sur le cou de George Floyd dans une rue de Minneapolis, dans le nord des Etats-Unis.

Dans cet intervalle, le policier de 44 ans qui cumule 19 ans au service de la police de Minneapolis n’a pas lâché prise malgré les appels de George Floyd. "Je ne peux plus respirer", criait l’Afro-Américain.

Derek Chauvin est inculpé pour meurtre et homicide involontaire. Même si l’oncle maternel de George Floyd espère que justice soit rendue, certains Américains craignent d’être déçus à l’issue du procès. Une déception qui pourrait encore gagner le monde entier, comme le mouvement de protestations contre les violences policières qui s’en est suivi.

Black Lives Matter

Pour autant, ce n’est pas la première fois qu’un citoyen noir subit un traitement disproportionné par la police aux Etats-Unis. Mais la mort de George Floyd, plus que toute autre auparavant, a déclenché des protestations en faveur du mouvement Black Lives Matter, créé en 2014 après l'assassinat de Trayvon Martin, un adolescent noir désarmé.

Genoux à terre, les manifestants dénoncent régulièrement l’injustice raciale dans le monde

Des milliers de manifestants, parfois violents, ont ainsi gagné les rues de Minneapolis, et même au-delà, dans le monde entier. Aux Etats-Unis, l’ancien président Donald Trump avait qualifié les manifestations de terrorisme domestique. Pendant qu’en dehors des Etats-Unis, des statues symbolisant l'injustice raciale ont été déboulonnées. Et que les manifestants ont appelé à plus d’efforts contre le racisme.

En Allemagne, où ont eu lieu certaines des plus grandes manifestations en dehors des Etats-Unis, les manifestants ont exigé que le pays rende compte de son propre passé colonial et clarifie sa position sur le racisme au plan interne.

Selon David Elcott, professeur à l'université de New York, spécialisé dans le développement des communautés et des mouvements sociaux, les raisons de cette vague d’indignation au-delà aussi des Etats-Unis sont multiples.

"Il y avait assez de circonstances suspectes qui ont amené une grande partie de la population à penser que ce qui s’est passé était fondamentalement mauvais", fait savoir David Elcott.

George Floyd a dit plus d’une vingtaine de fois qu’il ne pouvait pas respirer

La police formée pour la guerre ?

L’accusation va s’appuyer sur la vidéo du drame filmée par une passante. Une vidéo insoutenable, selon Kenneth Nunn, professeur de droit à l’université de Floride.

"La vidéo est horrible. On se dit que le policier n’est pas à son premier geste. La police est entrainée comme si elle était à la guerre. Elle ne devrait plus être formée ainsi. Mais cela va prendre du temps", explique Kenneth Nunn, spécialiste des violences policières.

Les deux spécialistes américains indiquent par ailleurs que les restrictions imposées aux protestations pourraient avoir amplifié le mouvement de colère alors que des manifestants ont vu leur emploi suspendu. David Elcott ajoutant qu’historiquement les Américains manifestent contre l’injustice raciale pendant l’été. Le procès sera filmé et retransmis en direct aux Etats-Unis au siège du gouvernement local barricadé. On entrera dans le vif du sujet à la fin du mois, avant une délibération en avril.

Trois autres policiers impliqués dans le drame comparaîtront en août.