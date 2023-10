Newcastle s'incline à domicile face à Dortmund

Au Stade St- James Park, le Borussia Dortmund est parvenu à faire tomber Newcastle grâce à la réalisation de Felix Nmecha, à la 45e minute. Les Anglais ont durant la deuxième période tentée de revenir au score, mais leurs deux très belles occasions ont été repoussées par la barre transversale vers la fin du match.

La rencontre s'est soldée sur le score d'un but à zéro en faveur de Dortmund. Trois points précieux pour les Allemands qui se relancent dans le groupe F. Mais l'heure n'est pas encore à la fête estime Edin Terzic, l'entraineur du Borussia Dortmund :

"C'est juste la mi-temps, car nous allons à nouveau nous affronter dans quelques semaines. Mais nous avons réalisé une première partie fantastique et nous nous sommes beaucoup battus en seconde période pour conserver notre avantage de but. C'est quelque chose dont nous sommes vraiment heureux" a-t-il dit après le match.

Avec 4 points, le Borussia Dortmund occupe provisoirement la deuxième place dans le groupe F.

La deuxième rencontre dans le groupe opposait le Paris Saint Germain à l'AC Milan. Les Parisiens se sont imposés 3-0, et occupent provisoirement la première place, tandis que Newcastle et Milan sont respectivement en 3e et 4e position.

Leipzig s'est imposé contre Etoile Rouge de Belgrad (3-1) Image : Matthias Schrader/AP Photo/picture alliance

Leipzig a fait le boulot.

Dans le groupe G, le club saxon s'est imposé face aux Serbes de l'Etoile Rouge de Belgrad (3-1), grâce aux buts de David Raum, Xavi Simons et Dani Olmo. Avec 6 points, Leipzig pointe à la 2e place derrière Manchester City. Les Citizen qui pour leur part ont battu les Suisses de Young Boys Berne.

Et enfin dans le groupe E, les Néerlandais de Feyenoord ont dominé la Lazio (3-1), Atlétioco Madrid et Celtic Glasgow se sont neutralisés (2-2).

Ligue Africaine de Football

Les quarts de finale retour de la nouvelle Ligue Africaine de Football se poursuivent ce jeudi. Les Congolais de TP Mazembe sont attendus sur la pelouse de l'Espérance de Tunis, tandis que les Nigérians d'Enyimba seront au Maroc pour défier le Wydad Atletic de Casablanca.